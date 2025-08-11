Глава Подольска пригласил жителей на концерт «Путь Чайковского»
Концерт «Путь Чайковского» пройдет в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов пригласил жителей на концерт «Путь Чайковского». Мероприятие пройдет в усадьбе Плещеево 15 августа, сообщили в администрации округа.
Концерт организован Русским концертным агентством при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Правительства Московской области и администрации Подольска.
На сцене выступят Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы». Они исполнят произведения великого композитора на скрипке, виолончели, гобое и трубе.
«Вход свободный. Не пропустите это уникальное событие всероссийского масштаба!» - сказал глава округа.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о фестивалях и выставках, которые пройдут в области летом.