Глава Подольска пригласил жителей на концерт «Путь Чайковского»

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

Глава Подольска Григорий Артамонов пригласил жителей на концерт «Путь Чайковского». Мероприятие пройдет в усадьбе Плещеево 15 августа, сообщили в администрации округа.

Концерт организован Русским концертным агентством при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, Правительства Московской области и администрации Подольска.

На сцене выступят Юрий Башмет и ансамбль «Солисты Москвы». Они исполнят произведения великого композитора на скрипке, виолончели, гобое и трубе.

«Вход свободный. Не пропустите это уникальное событие всероссийского масштаба!» - сказал глава округа.

