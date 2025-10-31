Глава Подольска проверил готовность парков к зиме

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил готовность парков к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.

В сообщении уточнили, что в Подольске находятся 10 парковых территорий, их площадь превышает 1 млн кв. м.

«Важно, чтобы даже в холодное время года прогулки здесь оставались комфортными и безопасными, а парки оставались местом притяжения круглый год. Зимой традиционно готовим множество ярких активностей и мероприятий, чтобы каждый житель мог с удовольствием проводить время на свежем воздухе», - сказал Артамонов.

В предстоящий зимний сезон Дирекция парков культуры и отдыха планирует задействовать в уборке 34 дворника, 48 единиц техники и 82 единицы ручного инвентаря. Для этой цели в округе заготовили 10 тонн гранитной крошки для обработки дорожек от наледи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.