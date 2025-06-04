Глава Подольска проверил ход благоустройства территорий в Парковом микрорайоне

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил ход благоустройства территорий в Парковом микрорайоне и осмотрел двор домов 8 и 10 в Парадном проезде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Он отметил, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в округе последовательно реализуют проекты благоустройства.

«Здесь идет замена асфальтового покрытия. Важно, чтобы все работы выполнялись в срок и с должным качеством. На месте пообщался с жителями. Их предложения будут переданы подрядной организации для оперативной доработки», — сообщил он.

Глава округа осмотрел ход благоустройства набережной реки Пахры в парке имени Виктора Талалихина. По его словам, работы завершены на 85% и идут с опережением графика.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, какие объекты благоустроят в Подмосковье в 2025 году.