Глава Подольска сдал кровь и поблагодарил почетных доноров
Григорий Артамонов стал донором крови
Фото: [пресс-служба администрации Подольска]
Глава Подольска Григорий Артамонов, председатель муниципального Совета депутатов Алексей Никулин, депутат Инна Горкавая, активисты «Молодой Гвардии» и общественники приняли участие в донорской акции.
Мероприятие прошло в подольском подразделении Московского областного центра крови, которое расположено на улице Кирова.
Также Артамонов с Никулиным поздравили всех с предстоящим Днем донора и вручили награды. Так, пять почетных доноров получили грамоты Совета депутатов округа.
«Всегда считал, что доноры — настоящие герои. Без лишнего внимания к себе они совершают поступки, которые спасают жизни. Отдать частичку себя, чтобы кто-то другой мог снова дышать, смеяться, жить — это бесценно», — сказал Артамонов.
Ранее в Мособлдуме сообщили, что в регионе за первые три месяца текущего года кровь сдали почти 29 тыс. человек.