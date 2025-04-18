Глава Подольска сдал кровь и поблагодарил почетных доноров

Мероприятие прошло в подольском подразделении Московского областного центра крови, которое расположено на улице Кирова.

Также Артамонов с Никулиным поздравили всех с предстоящим Днем донора и вручили награды. Так, пять почетных доноров получили грамоты Совета депутатов округа.

«Всегда считал, что доноры — настоящие герои. Без лишнего внимания к себе они совершают поступки, которые спасают жизни. Отдать частичку себя, чтобы кто-то другой мог снова дышать, смеяться, жить — это бесценно», — сказал Артамонов.

Ранее в Мособлдуме сообщили, что в регионе за первые три месяца текущего года кровь сдали почти 29 тыс. человек.