Глава Подольска в рамках акции «Елка желаний» передал подарки семьям участников спецоперации

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в Ледовом дворце «Витязь» вручил новогодние подарки детям из семей участников специальной военной операции. В том числе подарки получили ребята, принявшие участие в акции «Елка желаний».

Так, Полина и Лев получили роликовые коньки, их младший брат Вадим — набор с машинками. Юному спортсмену Мише достался игровой стол для аэрохоккея, а его брату Гавриилу — конструктор и кинетический песок с игровым столом. Еще двум братьям, Даниилу и Илье, были вручены наборы конструкторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими праздниками детей, которые приехали на ледовое шоу в Мытищах.