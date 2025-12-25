Глава Подольска в рамках акции «Елка желаний» передал подарки семьям участников спецоперации
Григорий Артамонов вручил новогодние подарки детям бойцов СВО
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в Ледовом дворце «Витязь» вручил новогодние подарки детям из семей участников специальной военной операции. В том числе подарки получили ребята, принявшие участие в акции «Елка желаний».
Так, Полина и Лев получили роликовые коньки, их младший брат Вадим — набор с машинками. Юному спортсмену Мише достался игровой стол для аэрохоккея, а его брату Гавриилу — конструктор и кинетический песок с игровым столом. Еще двум братьям, Даниилу и Илье, были вручены наборы конструкторов.
