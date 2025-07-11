Глава Подольска вручил лучшим школьникам округа их первые паспорта
Лучшим школьникам Подольска вручили их первые паспорта
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Глава Подольска Григорий Артамонов вручил лучшим школьникам округа их первые паспорта. Документы получили девять человек, сообщили в муниципальной администрации.
До этого паспорта подросткам Подмосковья вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Подольске одним из участников церемонии стал Андрей Булышкин. Он учится в школе № 32, является кадетом и командиром отделения, чемпионом Подмосковья по метанию ножа.
«Паспорт — это не просто удостоверение личности, а символ вашей принадлежности к великой стране, ее истории, культуре и традициям», — подчеркнул Артамонов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход ремонта в гимназии им. Подольских курсантов.