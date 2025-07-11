Глава Подольска вручил лучшим школьникам округа их первые паспорта

Глава Подольска Григорий Артамонов вручил лучшим школьникам округа их первые паспорта. Документы получили девять человек, сообщили в муниципальной администрации.

До этого паспорта подросткам Подмосковья вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подольске одним из участников церемонии стал Андрей Булышкин. Он учится в школе № 32, является кадетом и командиром отделения, чемпионом Подмосковья по метанию ножа.

«Паспорт — это не просто удостоверение личности, а символ вашей принадлежности к великой стране, ее истории, культуре и традициям», — подчеркнул Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход ремонта в гимназии им. Подольских курсантов.