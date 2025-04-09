Глава Подольска вручил медаль бойцу спецоперации
Участнику СВО из Подольска вручили медаль
Фото: [пресс-служба администрации г. о. Подольск]
Глава Подольска Григорий Артамонов вручил жителю муниципалитета Сергею Кондакову медаль «Участнику специальной военной операции». Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
«Обстоятельства не позволили вручить награду раньше, но благодаря Ассоциации ветеранов СВО справедливость восторжествовала и медаль нашла своего героя. В ней — признание доблести, силы духа, преданности», — сказал глава.
Ранее боец обратился в местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, которое расположено на улице Кирова, 3. Житель попросил о восстановлении документов на медаль Минобороны России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту РФ о поддержке участников СВО в регионе.