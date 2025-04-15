Глава Подольска вручил награды победителям патриотических премий имени Соколова и Панкова

Глава Подольска Григорий Артамонов наградил 10 победителей патриотических премий имени Максима Соколова и Дмитрия Панкова. Об этом рассказали в пресс-службе муниципальной администрации.

«Эти награды ежегодно присуждаются 10 жителям в знак признания их труда и искренней любви к своей стране», — отметил Артамонов.

Он напомнил, что премия имени Соколова была учреждена с целью поддерживать молодежные инициативы, которые меняют мир к лучшему. В общей сложности на конкурс поступило 23 заявки, из которых выбрали пять лучших. В число победителей вошли авторы проектов «Мое собачье дело», «Добровольческое движение, направленное на формирование навыков и безопасности среди молодежи», «Сила в единстве», а также проектов чемпионата по авторским настольным играм «Достояние России» и молодежного просветительского форума «Точка развития».

Премия имени почетного гражданина Подольска, известного учителя и ученого Дмитрия Панкова присуждается организациям, которые занимаются поисковой и исследовательской работой, сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны. В этом году ее лауреатами стали Александр Жариков из поискового отряда «Гиацинт», Денис Ильюта из отряда «Подольск», Сергей Моисеенко из отряда «Долина», Сергей Соловьев из отряда «Пионер» и Петр Юкин из отряда «Рубеж».

Артамонов поздравил победителей и поблагодарил их за инициативы, энергию и любовь к Отечеству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды участникам спецоперации, спасателям, медикам и сотрудникам Росгвардии.