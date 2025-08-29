Глава Подольска вручил награды учителям округа

В Подольске открылась конференция «Будущее в настоящем: система образования Подольска как пространство возможностей». В ее рамках были вручены награды лучшим учителям.

До этого в регионе прошел областной форум педагогов. Его участников поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава Подольского округа Григорий Артамонов наградил 12 учителей. В частности, педагогам были вручены почетный знак «За верность Подольску», медали «За безупречную службу», а также грамоты и благодарности.

Артамонов отметил, что в округе работают свыше 4 тыс. учителей, и поблагодарил педагогов за их труд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вручил награды представителям лучших школ региона.