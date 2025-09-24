Глава Подольска вручил награды в честь Дня благоустройства Подмосковья

В Подольске наградили лучших работников сферы благоустройства

Фото: [t.me/GrArtamonov]

Глава Подольска Григорий Артамонов в честь Дня благоустройства Подмосковья вручил награды лучшим работникам отрасли. Праздник отмечается в регионе в третье воскресенье сентября, напомнили до этого в Московской областной думе.

Артамонов выразил благодарность специалистам за их ежедневный труд на благо муниципалитета.

«Своим трудом они делают улицы чище, парки и скверы — комфортнее, а округ — уютнее и привлекательнее. Работы впереди еще много, но благодаря таким людям Подольск становится лучше с каждым днем», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о городах-победителях федерального конкурса благоустройства.

