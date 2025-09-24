Глава Подольска вручил награды в честь Дня благоустройства Подмосковья
В Подольске наградили лучших работников сферы благоустройства
Фото: [t.me/GrArtamonov]
Глава Подольска Григорий Артамонов в честь Дня благоустройства Подмосковья вручил награды лучшим работникам отрасли. Праздник отмечается в регионе в третье воскресенье сентября, напомнили до этого в Московской областной думе.
Артамонов выразил благодарность специалистам за их ежедневный труд на благо муниципалитета.
«Своим трудом они делают улицы чище, парки и скверы — комфортнее, а округ — уютнее и привлекательнее. Работы впереди еще много, но благодаря таким людям Подольск становится лучше с каждым днем», — сказал он.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о городах-победителях федерального конкурса благоустройства.