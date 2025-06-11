Глава Подольска встретился с участником спецоперации и подарил его дочери гитару
Григорий Артамонов навестил бойца СВО в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Глава Подольска Григорий Артамонов встретился с участником СВО. Во встрече также приняла участие дочь бойца, отметили в администрации городского округа.
До этого участников СВО, проходящих реабилитацию в центре «Ясенки», навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Артамонов познакомился с бойцом по имени Сергей во время одной из поездок главы в зону проведения СВО. В ходе встречи с военнослужащим и его семьей глава подарил дочери бойца гитару — девочка мечтает научиться играть на этом музыкальном инструменте. Также Артамонов намерен помочь с путевкой в детский оздоровительный центр.
«С Сергеем поговорили о разном: что требуется на передовой, какие бытовые вопросы можем помочь решить дома в Подольске. Такие встречи важны, чтобы вовремя поддержать в решении любых вопросов», — отметил глава.
Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил центр «Ясенки» и проверил работу нового бассейна.