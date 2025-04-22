Глава Щелково рассказал о проекте «Герои Подмосковья»

Программа «Герои Подмосковья» позволит каждому участнику проявить себя и поделиться накопленным опытом. В Подмосковье стараются сделать так, чтобы участники специальной военной операции, которые вернулись с фронта, не переживали о своем будущем. Об этом заявил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«Мы с командой уже начали подготовку инфраструктуры для сопровождения участников проекта на местах. Это и консультационные пункты, и специализированные кураторы в администрации, и психологическая поддержка. Мы делаем все, чтобы путь от подачи заявки до трудоустройства прошел максимально комфортно и эффективно», — рассказал Булгаков.

По его словам, это затронет военных всех возрастов. Он подчеркнул, что опыт в службе и профессиональные знания позволят создать фундамент для формирования новых лидеров.

Проект профессиональной переподготовки даст участникам СВО возможность получить новые знания и навыки для построения карьеры в мирной жизни. Для этого им нужно иметь российское гражданство и высшее образование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что программа была создана по поручению президента России Владимира Путина, она поможет военным найти свое место в мирной жизни и реализовать профессиональный потенциал.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 апреля, обучение стартует 15 сентября 2025 года. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве в госучреждениях и коммерческих компаниях Подмосковья или будут включены в кадровый резерв.

Ранее Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».