Глава Шатуры и его заместители приняли участие в уборке снега

Глава городского округа Шатура Николай Прилуцкий и его заместители вместе с жителями вышли на уборку последствий снегопада, субботник по адресу: Борзова, 9 и Строителей, 2 также посетили сотрудники администрации, депутаты, члены молодежного парламента. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Сегодня отлично потрудились на снежном субботнике большой дружной компанией коллег и жителей. Спасибо жителям, которые откликнулись и помогли привести дворы в порядок», — отметил Николай Прилуцкий.

В рамках субботника участники расчистили тротуары, парковки, территории около подъездов. В работах на внутридворовых дорогах задействовали ручную снегоуборочную технику. После этого всех желающих угостили чаем с пирожками.

