Главгосстройнадзор Подмосковья в 2025 году выдал ЗОС 27 новым школам и гимназиям

В Подмосковье в 2025 году Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключения о соответствии проектной документации 27 школам и гимназиям.

За год в регионе достроили новые учреждения в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Домодедово, Зарайске, Королеве, Красногорске, Люберцах и других округах.

В целом в новых школах появилось свыше 20,5 тыс. учебных мест. Ввод каждого учреждения позволил снизить нагрузку на уже работающие школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых школ и детсадов.