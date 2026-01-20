Главгосстройнадзор Подмосковья в 2025 году выдал ЗОС 27 новым школам и гимназиям
Более 20,5 тыс. новых учебных мест появилось в Подмосковье в 2025 году
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В Подмосковье в 2025 году Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало заключения о соответствии проектной документации 27 школам и гимназиям.
За год в регионе достроили новые учреждения в Балашихе, Дзержинском, Долгопрудном, Домодедово, Зарайске, Королеве, Красногорске, Люберцах и других округах.
В целом в новых школах появилось свыше 20,5 тыс. учебных мест. Ввод каждого учреждения позволил снизить нагрузку на уже работающие школы.
