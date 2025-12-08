Главную новогоднюю ель из Рузского округа установят на Соборной площади в Москве

В Рузском округе вблизи деревни Землино спилили главную новогоднюю ель России, ее установят на Соборной площади московского Кремля. Высота столетнего дерева – 26 м, обхват ствола – 64 см, размах нижних ветвей 11 м, рассказал начальник Главного эксплуатационного управления Управления делами Президента РФ Евгений Ганзен.

Ганзен также выразил благодарность правительству Московской области, комитету лесного хозяйства Московской области, администрации Рузского округа и всем ведомствам, которые принимали в этом непосредственное участие.

«Это мероприятие проходит по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Сегодня у нас важный этап – мы нашли и подготовили елочку. И все это благодаря большому ответственному труду огромного количества организаций», – отметил он.

Ель выбрали среди 24 претенденток. Ее спил по традиции прошел в праздничной обстановке – торжественное мероприятие было организовано Управлением делами Президента РФ совместно с правительством Московской области и администрацией Рузского округа. Для гостей подготовили театрализованное представление, анимационно-развлекательную программу, чайную зону, мастер-классы. Ассоциация ветеранов специальной военной операции провела практическое занятие по сборке и разборке оружия, члены клуба исторической реконструкции – по игре «в шапки», плетению на вилочках и современному мечевому бою.

