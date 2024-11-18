Главную новогоднюю елку России нашли в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Управления делами Президента РФ]
В Подмосковье нашли главную новогоднюю елку России, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Управления делами Президента Российской Федерации.
Работы по поиску проводились при участии Правительства Московской области и Комитета лесного хозяйства Московской области. В отборе участвовали более 25 претенденток. Их отбирали по высоте, возрасту, диаметру ствола, формы кроны и другим параметрам. Выбранную ель нашли вблизи деревни Знаменка Можайского округа.
«Можайский городской округ уже третий раз становится родиной Главной новогодней елки страны. Бородинский филиал ГКУ МО «Мособллес» более 10 лет назад заприметил будущую «победительницу», наблюдал и берег ель, чтобы она украсила Соборную площадь Московского Кремля», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.