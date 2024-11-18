Главную новогоднюю елку России нашли в Подмосковье

«Можайский городской округ уже третий раз становится родиной Главной новогодней елки страны. Бородинский филиал ГКУ МО «Мособллес» более 10 лет назад заприметил будущую «победительницу», наблюдал и берег ель, чтобы она украсила Соборную площадь Московского Кремля», — добавили в сообщении.