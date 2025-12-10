Главную новогоднюю елку России отправили из Подмосковья в московский Кремль

Из Московской области в московский Кремль отправили главную новогоднюю елку России, 26-метровое дерево украсит Соборную площадь – ее нашли в Рузском округе. Его отвезут на автопоезде, за рулем которого находится Дед Мороз.

В рамках события для гостей подготовили торжественные мероприятия, организованные Управлением делами Президента Российской Федерации совместно с Правительством Московской области и Администрацией Рузского округа.

«На нас возложена очень ответственная задача – доставить елочку к месту назначения в целости и сохранности. Лесную красавицу везем со скоростью не больше 50 километров в час - аккуратно, разумеется, не нарушая ПДД. Упаковали, все проверили», - рассказал Дед Мороз.

Посетителей ждали театрализованные постановки, мастер-классы по игре на ложках, изготовлению елочных игрушек и не только.

«Мы пришли на отправку елочки вместе с 5-летней дочкой Иоанной. Все так радостно, празднично, настроение по-настоящему новогоднее», – рассказала местная жительница Евгения Килюшик.

Ночью ель провезут через Спасские ворота Кремля, установят на Соборной площади и украсят. Там она простоит до Крещения.

