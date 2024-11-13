Главный дом Усадьбы «Васино» выставили на аукцион в Подмосковье в целях восстановления

В Подмосковье впервые выставили на аукцион объект культурного наследия (ОКН), находящихся ‎в неудовлетворительном состоянии, - главный дом Усадьбы «Васино» площадью 487,6 квадратных метра в Чехове. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Стартовая цена объекта равна 1 рублю, «шаг конкурса» составляет 1 407 579,87 рубля. Победитель аукциона получит объект в аренду на период проведения работ по сохранению объекта культурного наследия с арендной платой в 1 рубль.

Инвестор должен будет за свой счет провести восстановительные работы. Срок выполнения условий конкурса составляет семь лет с момента регистрации права собственности. После завершения работ он сможет выкупить земельный участок в собственность, в том числе по льготной стоимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.