Главный нарколог Минздрава Подмосковья рассказал о влиянии курения на уровень артериального давления

Врач подчеркнул, что причиной повышения давления может стать употребление кофе и энергетиков в больших количествах, а также недосып и стрессы. При этом курение является одним из наиболее серьезных факторов риска.

По словам Холдина, при курении происходит сужение кровеносных сосудов. В результате уровень артериального давления повышается. При высоком артериальном давлении курение значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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