Главный нарколог Подмосковья поделился рекомендациями по сохранению здоровья печени

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин в рамках недели профилактики заболеваний печени рассказал, как избежать болезней этого органа.

По словам врача, основные правила — полный отказ от алкоголя, соблюдение диеты, которая исключает тяжелую и жирную пищу, а также регулярные медосмотры и прием назначенных лекарств.

Специалист отметил, что соблюдение этих правил поможет избежать развития таких заболеваний печени, как жировая дистрофия, алкогольный фиброз и склероз, алкогольный гепатит и цирроз, гепатоцеллюлярная карцинома.

Алкогольный гепатит может прогрессировать до цирроза печени. Это тяжелое состояние, при котором ткань органа становится рубцовой, в нем образуются узлы. В результате печень перестает нормально функционировать. С учетом того, что печень — это фильтр от токсинов и главная «лаборатория» организма, в которой происходят все виды обмена веществ, цирроз приводит к катастрофическим последствиям.

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