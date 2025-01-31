Главный нарколог Подмосковья рассказал о распространенных мифах, связанных с наркотиками

Мнение о том, что существует разделение на «легкие» и «тяжелые наркотики», является мифом, потому что все подобные вещества вредят организму. Об этом рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин, передает Министерство здравоохранения Московской области.

Кроме того, мифом является то, что однократное употребление запрещенных веществ не вызывает зависимость. По словам врача, в практике встречаются случаи, когда зависимость появилась уже после первого употребления.

«Третий миф связан с тем, что наркотики, якобы, могут развить в человеке творческие способности. На самом деле все галлюцинации или измененное состояние сознания, когда человеку кажется, что он способен творить и что-то придумывать — не более, чем последствия интоксикации организма и поражения мозга, которое способно привести скорее к койке в наркологической больнице, чем в галерею искусств», — подчеркнул Холдин.

Специалист напомнил, что те, кто попал в зависимость от психоактивных веществ, могут обратиться за помощью в филиалы областного клинического наркологического диспансера.

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