Главный нарколог Подмосковья рассказал, почему донорам крови лучше не употреблять алкоголь

«Дело в том, что этанол обезвоживает организм и сгущает кровь, что негативно сказывается на ее качестве. В результате у донора возрастает вероятность ухудшения состояния: головокружения, слабости, вплоть до потери сознания, а полученные компоненты крови могут стать непригодными для дальнейшего использования», — пояснил врач.

Он отметил, что спиртное также оказывает влияние на клетки крови и увеличивает риск образования тромбов.

За пару дней до сдачи крови рекомендуется употреблять больше белковой пищи, овощей и фруктов, воды. Также следует хорошо выспаться, минимизировать физические нагрузки, отказаться от спиртного и табака. Воздержаться от алкоголя следует не только до, но и после сдачи крови. Это позволит избежать скачков артериального давления и поможет организму быстрее восстановиться.

