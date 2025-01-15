Год защитника Отечества стартовал в Московской области

Год защитника Отечества стартовал в Подмосковье. Торжественное открытие прошло в центре «Авангард», передает Министерство образования Московской области.

Церемония состоялась в рамках первого в 2025 году сбора по начальной военной подготовке. В нем приняли участие 900 десятиклассников со всего региона.

«Сегодня мы даем старт большой программе военно-патриотического воспитания на базе “Авангарда”, через которую в 2025 году пройдут 20 тысяч участников из Подмосковья», - отметила глава Минобразования региона Ингрид Пильдес.

В рамках открытия также провели «Классную встречу» с председателем правления «Движения Первых», выпускником программы «Время Героев», Героем России Артуром Орловым и участником СВО Андреем Мельниченко. Кроме того, было подписано соглашение о сотрудничестве «Движения Первых» и «Авангарда».