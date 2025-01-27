Голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» стартовало на «Доброделе»

Жителей Подмосковья призвали поучаствовать в сборе предложений на тему повышения уровня безопасности в населенных пунктах. Соответствующее голосование стартовало на «Доброделе», сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

Опрос проводится в рамках проекта «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Он продлится до 16 февраля включительно

Для участия в голосовании необходимо авторизоваться на сайте, открыть на странице проекта карту и выбрать свой городской округ. После этого нужно поставить на карте отметку в месте, которое является небезопасным, и описать его.

В рамках проекта на участках могут установить камеры видеонаблюдения или ввести дополнительный контроль за объектами, которые негативно влияют на криминогенную обстановку. Также локации могут включить в маршрут патрулирования полиции и народных дружин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы системы «Безопасный регион».