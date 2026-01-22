Голосование за проекты инициативного бюджетирования началось в Подмосковье. Отдать свой голос можно по этой ссылке. Об этом сообщает Московская областная дума.

В регионе 21 января завершился этап конкурсного отбора, по итогам которого проекты были размещены на сайте «Добродел».

Всего в этом году выдвинули более 470 инициатив. Проголосовать можно до 1 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области стартовал прием заявок на участие в программе соципотеки.