Голосование за проекты инициативного бюджетирования началось в Подмосковье
Фото: [Медиасток.рф]
Голосование за проекты инициативного бюджетирования началось в Подмосковье. Отдать свой голос можно по этой ссылке. Об этом сообщает Московская областная дума.
В регионе 21 января завершился этап конкурсного отбора, по итогам которого проекты были размещены на сайте «Добродел».
Всего в этом году выдвинули более 470 инициатив. Проголосовать можно до 1 февраля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области стартовал прием заявок на участие в программе соципотеки.