Голосование за водоемы для расчистки в 2026 году завершилось в Подмосковье

В Подмосковье завершилось голосование за водоемы для расчистки в 2026 году в рамках программы «100 прудов и озер». О его итогах рассказали в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

Так, жители региона выбрали 39 водоемов в 20 округах. Их общая площадь составляет более 300 га.

Лидерами рейтинга стали пруд на реке Березовка в Наро-Фоминске, каскад прудов в деревне Осоргино в Одинцово и пруд в деревне Богослово в Щелково. За эти объекты проголосовали 3 794, 3 537 и 3 175 человек соответственно.

В общей сложности в голосовании приняли участие более 67 тыс. жителей региона. Это почти на 20 тыс. больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по оздоровлению лесов региона.