Голосовой помощник МФЦ Подмосковья с начала года принял более 450 тыс. звонков
Более 450 тыс. звонков принял робот Галина с начала 2025 года в Подмосковье
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Подмосковный голосовой помощник МФЦ — робот Галина — с начала этого года принял свыше 450 тыс. звонков от жителей области. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Из общего числа принятых звонков более 280 тыс. робот обработал сам, без подключения оператора.
Сейчас робот принимает порядка 60% всех входящих звонков. При этом обращения принимаются круглосуточно без выходных.
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