Голосовой помощник подмосковных МФЦ принял миллион звонков в этом году

С начала 2024 года виртуальный ассистент контакт-центра подмосковных МФЦ Галина приняла 1 миллион звонков. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Отмечу, что робот Галина не только принимает звонки, но и совершает исходящие вызовы и сообщает жителям о готовности документов», — подчеркнула министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Она уточнила, что с помощью Галины можно получить информацию об услугах и оформлении заявлений, а также ответы на возникающие вопросы. Чаще всего жители звонили голосовому помощнику для проверки статуса заявления, записи в МФЦ, а также по вопросам социальной сферы. Для получения консультации цифрового ассистента нужно позвонить по номеру 122 и в тональном режиме нажать кнопку 3.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.