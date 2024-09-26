Горячую воду временно отключили в нескольких домах Сергиева Посада

В нескольких домах Сергиева Посада временно отключили горячую воду. Это связано с проведением ремонтных работ на участке трубопровода.

Как сообщила пресс-служба администрации городского округа со ссылкой на «Газпром Теплоэнерго МО», до полуночи горячего водоснабжения не будет в нескольких МКД по улицам Глинки и Чайковского, а также на проспекте Красной Армии.

В ремонтных работах задействованы пятнадцать человек и четыре единицы техники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе модернизируют более двадцати очистных сооружений.