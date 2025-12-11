Горнолыжники из Подмосковья завоевали медали на соревнованиях «Серия PRO»
Фото: [Федерация горнолыжного спорта россии]
Подмосковные спортсмены завоевали три медали на профессиональных соревнованиях «Серия PRO» по горнолыжному спорту — одну золотую и две серебряные. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Так, Александр Хорошилов (Областной центр олимпийских видов спорта, Дмитров) одержал победу в дисциплине «слалом» среди мужчин. Виталина Гирина (Областной центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Дмитров) заняла второе место в аналогичной дисциплине среди женщин. Она также стала серебряным призером в соревнованиях в дисциплине «слалом-гигант».
Состязания прошли в Кировске (Мурманская область) в рамках государственной программы «Спорт России».
