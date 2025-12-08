Горнолыжники из Подмосковья завоевали пять наград в рамках этапов Кубка России

Logo

Подмосковные горнолыжники завоевали награды в рамках этапов Кубка России

Фото: [Российская федерация горнолыжного спорта]

Подмосковные спортсмены завоевали пять медалей в рамках II и III этапов Кубка России по горнолыжному спорту – две золотые, одну серебряную и две бронзовые. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Семен Ефимов (Областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина», Истра одержал победу в дисциплине «слалом» на втором этапе.

«Две достаточно хорошие попытки. Я доволен вторым заездом, достаточно активный был», – прокомментировал Ефимов.

Кроме того, спортсмен стал первым в рамках третьего этапа в дисциплине «слалом».

Соревнования прошли в Кировске (Мурманская область) в рамках государственной программы «Спорт России», участниками стали 130 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о спортивных мероприятиях, которые прошли летом.

