Горнолыжники Московской области завоевали три награды на этапе Кубка России

Представители Подмосковья завоевали три медали на этапе Кубка России по горнолыжному спорту – две золотые и одну бронзовую. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Виталина Гирина (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) одержала победу в женских соревнованиях в дисциплине «слалом», Семен Ефимов (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР «Истина», Истра) – в соревнованиях среди мужчин. На третьем месте оказался Артемий Семенов (областной Центр олимпийских видов спорта).

VII и VIII этапы кубка проходят с 1 по 6 марта в Южно-Сахалинске (Сахалинская область) в рамках федеральной программы «Спорт России».

