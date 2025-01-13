Городские округа с самым чистым воздухом за неделю назвали в Подмосковье

В Подмосковье за неделю проверили качество атмосферного воздуха в 19 городских округах. Всего было совершено 26 соответствующих выездов, передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Качество воздуха в регионе на контроле мобильных лабораторий ГКУ МО «Мособлэкомониторинг». За указанный период их специалисты отобрали пробы воздуха в 60 точках.

Воздух проверили по 30 загрязняющим веществам. Концентрации загрязняющих веществ составили от 0,2 до 0,6 ПДК м.р. В число муниципалитетов с самым чистым воздухом вошли Подольск, Щелково и Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об итогах работы по рекультивации мусорных полигонов в регионе. Он сообщил, что в области рекультивировали 27 таких объектов.