Госавтоинспекторы Подольска рассказали детям о правилах безопасности на дорогах

В Подольске сотрудники государственной автоинспекции провели для воспитанников школьного лагеря образовательного учреждения «Бородино» занятие на тему безопасности на дорогах.

В Подмосковье уделяется большое внимание вопросам безопасности на железной дороге, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В рамках занятия детям рассказали, как вести себя на дороге, чтобы не получить травму. Помимо теоретических занятий провели практические упражнения. Особое внимание было уделено формированию у детей ответственного отношения к соблюдению ПДД.

В завершение урока дети подарили автоинспекторам самодельные открытки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске движения по дороге от Новорижского шоссе в Павловской Слободе.