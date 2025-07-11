Госавтоинспекторы Подольска рассказали детям о правилах безопасности на дорогах
В Подольске госавтоинспекторы провели урок безопасности для школьников
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске сотрудники государственной автоинспекции провели для воспитанников школьного лагеря образовательного учреждения «Бородино» занятие на тему безопасности на дорогах.
В Подмосковье уделяется большое внимание вопросам безопасности на железной дороге, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В рамках занятия детям рассказали, как вести себя на дороге, чтобы не получить травму. Помимо теоретических занятий провели практические упражнения. Особое внимание было уделено формированию у детей ответственного отношения к соблюдению ПДД.
В завершение урока дети подарили автоинспекторам самодельные открытки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске движения по дороге от Новорижского шоссе в Павловской Слободе.