Госавтоинспекция Подмосковья проводит профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»

В Подмосковье стартовало комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» от областной Госавтоинспекции, которое направлено на профилактику аварийных ситуаций с участием детей и подростков. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках таких занятий школьникам и воспитанникам дошкольных образовательных организаций расскажут о соблюдении дорожно-транспортной дисциплины. Для посетителей центров дополнительного образования, кружков и секций проведут различные интерактивы, посвященные данной теме. В округах в рамках мероприятия состоятся акции «Безопасная зима», «Пропусти пешехода», «Безопасный двор», «Засветись!», «Маленький пассажир — большая ответственность!», «Безопасная горка» и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале следующего года.