Гостехнадзор Подмосковья выявил фальшивое удостоверение тракториста-машиниста

Сотрудники Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области по городским округам Красногорск, Истра и ЗАТО Восход выявили фальшивое удостоверение тракториста-машиниста, которое предъявил водитель в ходе технического осмотра самоходного транспортного средства. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

В ведомстве уточнили, в ходе проверки специалисты установили, что документ не изготавливался и не выдавался. Информацию об этом направили в ОМВД Российской Федерации по городскому округу Истра.

Жителям региона напомнил, что за подделку, изготовление и оборот поддельных документов и их сбыт им грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, ограничение свободы или принудительные работы на срок до одного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.