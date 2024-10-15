Гостиницу для работников на производстве кухонь возведут в Щелково

В Щелково продолжается строительство гостиницы для рабочих компании «Стильные кухни». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Сотрудники ведомстве проверили ход проведения работ. Площадь пятиэтажного здания превысит 40 тысяч квадратных метров. Там разместят офисы, гостиничную зону, постирочные и комнаты отдыха с зоной приема пищи. В общежитии будут временно проживать до 300 человек. Сейчас стройготовность объекта достигла 65%. Работы планируют завершить к концу 2024 года.

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