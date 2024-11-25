Госветслужба Подмосковья провела более ста тысяч исследований для оценки качества фруктов и овощей

С августа по октябрь 2024 года специалисты подмосковных государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы провели более 143,3 тысячи исследований для оценки 106,4 тысячи проб плодоовощной продукции, представленной на региональных ярмарках и рынках. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По результатам проверок в августе с реализации сняли 296 килограммов фруктов и овощей, в сентябре — 228 килограммов, в октябре — 208 килограммов. В ведомстве напомнили, что продукты следует покупать только в местах санкционированной торговли. Кроме того, покупателям стоит запросить у продавца весь комплект документов, подтверждающих происхождение продукции, ее свежесть и качество, перед покупкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.