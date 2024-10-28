Грабителя, который нападал на женщин и вырывал сумки, задержали в Мытищах

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Мытищинское» и ЛУ МВД России задержали ранее судимого 32-летнего жителя Щелково на станции Москва-Ярославская в Мытищах, его подозревают в совершении серии грабежей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, он поджидал женщин в безлюдном месте, после чего нападал на них со спины и вырывал из рук сумки. В общей сложности он напал на трех жительниц Мытищ в возрасте от 59 до 72 лет, принесенный ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали после изучения камер видеонаблюдения. По его словам, так он пытался вернуть долги знакомым. В отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ.

«Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время устанавливается причастность правонарушителя к аналогичным эпизодам противоправной деятельности», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

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