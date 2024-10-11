В Петербурге воры вынесли из дома бизнесмена ценности на 47 млн руб.

По информации издания, неизвестные ворвались в жилище мужчины и под угрозой убийства вынесли вещи стоимостью 46,9 млн руб. Инцидент произошел в среду, 9 октября, когда предприниматель вернулся со своей супругой из роддома.

Угрожая мужчине и его семье, воры украли 6,9 млн руб., золотые часы Rolex, ювелирные украшения и автомобили Tank 300 и Lixiang L9. Неизвестные скрылись на его же машинах.

Как уточнил источник, злоумышленники вывели бизнесмена из дома на улицу, где заставили сесть в автомобиль каршеринга. Там они позвонили бывшим инвестиционным партнерам мужчины, которые заявили, что он задолжал им крупную сумму денег. После этого преступники вернулись в дом и вынесли из него дорогостоящие вещи.

Кроме того, воры заставили предпринимателя подписать договор купли-продажи автомобилей, в котором была заполнены графа «Покупатель». Также похитители вывели с его счетов криптовалюту на сумму 270 тыс. долл. (более 26 млн руб.).

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