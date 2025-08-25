Григорий Артамонов: гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин» пройдет в Подольске

Глава Подольска Григорий Артамонов пригласил всех на историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин», который пройдет в округе 6 сентября.

До этого в регионе прошел Сырный фестиваль, который посетили более 70 тыс. человек, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

На этой неделе в Подольске стартует акция «Недели: едим по Похлебкину и слушаем Похлебкина». В ее рамках можно попробовать блюда Похлебкина в кафе округа и послушать лекции о русской кухне.

В завершение акции в парке имени Виктора Талалихина состоится историко-гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин». В программе — кулинарный флешмоб и конкурс поваров.

«Присоединяйтесь к марафону, в котором объединили сразу два богатства нашей земли — историю и кулинарное наследие», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о праздновании Дня семьи, любви и верности.