Григорий Артамонов и Иван Денисов провели личный прием граждан

Глава Подольска Григорий Артамонов и городской прокурор Иван Денисов провели личный прием граждан. В его рамках были рассмотрены обращения участников специальной военной операции и их родных.

Так, многодетная семья из деревни Луковни рассказала, что не может использовать по назначению выделенный земельный участок, так как он расположен в зоне отчуждения газопровода. Администрация округа совместно с Ассоциацией ветеранов СВО поможет семье оформить новый участок.

Также обратился военнослужащий в отставке, который был ранен в зоне боевых действий. Житель находится в поисках работы в сфере безопасности, транспорта или дорожной инфраструктуры. С ним обсудили конкретные вакансии и возможности прохождения дополнительного обучения. В планах — провести встречи с руководителями местных предприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оказании мер поддержки бойцам СВО.