Григорий Артамонов открыл новую школу в Климовске

Глава Подольска Григорий Артамонов открыл в Климовске новую школу, рассчитанную на 1,1 тыс. мест. Образовательное учреждение расположено на улице Победы.

«Новая школа стала не просто образовательным центром, но и символом того, как меняется Подольск. Забота о будущем детей стала для нас приоритетом. Ежегодно обновляем и строим новые учебные заведения в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметил глава.

Он пожелал учащимся успехов и упорства в учебе, а также поблагодарил учителей за их труд и внимание к каждому ученику.

1 сентября в Подольске в школы пришли около 50 тыс. детей, в том числе 4,3 тыс. первоклассников.

