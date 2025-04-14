Григорий Артамонов поддержал создание в Подольске производства материалов с бериллием

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Подольск ]

В Подольске появится производство материалов с бериллием. Идею создания в округе первого в стране экспериментального участка по выпуску бериллийсодержащих материалов поддержал глава муниципалитета Григорий Артамонов.

Производство полного цикла запустят на базе АО «НИИ НПО „ЛУЧ“. Сейчас ведется работа на пилотных установках, проектируются будущие производственные процессы.

Бериллий — это редкий металл, который является стратегически важным ресурсом. Он используется в качестве легирующей добавки к различным сплавам, чтобы повысить их прочность и устойчивость к коррозии.

«Гордимся, что именно у нас, в Подольске, проводятся такие уникальные разработки», — отметил Артамонов.

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