Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал о мерах поддержки участников спецоперации и их семей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

«Быть рядом с защитниками и их близкими — наш долг. В Подольске делаем все возможное, чтобы те, кто рискует жизнью ради Родины, чувствовали заботу. Подольск гордится своими героями. Их подвиг — это наши история, сила и будущее», — подчеркнул глава.

Для бойцов доступны 75 мер соцподдержки, в том числе 32 региональные. В числе новых — выплата в размере 500 тыс. руб. взамен участка земли. В Подольске ее получили уже девять бойцов. На рассмотрении еще восемь заявок.

На улице Павлика Морозова, 69 открыто подольское отделение фонда «Защитники Отечества». Здесь помогают с оформлением удостоверений и выплат, оказанием медпомощи, поддержкой юристов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с Григорием Артамоновым развитие Подольска.