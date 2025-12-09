Григорий Артамонов провел встречу с семьями участников СВО
Фото: [t.me/GrArtamonov]
Глава Подольска Григорий Артамонов в День Героев Отечества встретился с семьями военнослужащих и участником специальной военной операции. Об этом он рассказал в соцсетях.
Участниками встречи стали родители Героев России Александра Монетова и Артема Щукина — Геннадий Николаевич и Валентина Ивановна, Юрий Яковлевич и Татьяна Николаевна. Также присоединились кавалер трех орденов Мужества Артем Горшенин и председатель горсовета Игорь Науменков.
«На примерах наших патриотов строим воспитание в школах. И сегодня было особенно значимо услышать мнение о том, как выстраивать эту работу с ребятами», - сказал глава.
В рамках встречи обсудили, как рассказывать школьникам о военнослужащих, какие инициативы способны объединить и вдохновить детей.
