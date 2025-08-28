Григорий Артамонов проверил готовность учреждений образования к учебному году
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
Глава Подольска Григорий Артамонов проверил готовность трех образовательных учреждений округа к учебному году. В их числе новая школа на 1,1 тыс. мест в Климовске, которая была построена по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Еще один проверенный объект — второй корпус школы № 20, где был завершен капремонт. Также глава посетил школу № 30, где провели плановый текущий ремонт.
«Подготовка к новому учебному году идет по графику. Наша цель — чтобы каждый ребенок имел равные возможности для качественного образования, занятий спортом и творческого развития», - отметил глава.
