Григорий Артамонов рассказал о достижениях Подольска в 2025 году

Глава Подольска Григорий Артамонов подвел итоги работы за 2025 год и рассказал о достижениях округа. В этом году муниципалитет вошел в топ-3 округов Подмосковья, сообщил ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Этот успех — общий. За ним стоят конкретные дела: слаженность управленческой команды, ответственность депутатов, вклад бизнеса, активность общественных организаций и волонтеров, а главное — участие жителей, которым небезразлично, каким будет Подольск завтра», - сказал Артамонов.

Он отметил, что Подольск входит в число крупнейших индустриальных центров Подмосковья. За 2025 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям округа составит около 70 млрд рублей, что на 40% превышает результат за прошлый год.

В Подольске реализуется 69 инвестпроектов, общий объем инвестиций по которым превышает 83 млрд рублей. Их реализация позволит создать в округе более 17 тыс. рабочих мест и увеличить годовые поступления налогов в консолидированный бюджет региона на 4,5 млрд рублей.

Основой развития округа остается промышленное производство — на него приходится около 70% отгруженной продукции собственного производства предприятий. За три квартала уходящего года обрабатывающий сектор промышленного производства вырос на 13%.

