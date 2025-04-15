Григорий Артамонов рассказал о ходе возведения пристройки к школе на Народной улице Подольска

Глава Подольска Григорий Артамонов проверил ход строительства учебного корпуса школы № 16, которая расположена на Народной улице. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Знакомое многим поколениям жителей Подольска, уже в следующем году это образовательное учреждение сможет принять более тысячи учеников — вдвое больше, чем сейчас», — отметил глава.

По его словам, на площадке начались работы по устройству фундамента и созданию арматурных конструкций. Монолитные работы завершатся к концу лета.

Новый корпус будет связан со зданием школы стеклянным переходом. В здании обустроят учебные кабинеты, библиотеку, IT-зону, актовый и спортивный зал, столовую, мастерские.

Ранее сообщалось, что Артамонов доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, какие проекты по развитию Подольска планируется реализовать в округе.