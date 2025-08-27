Григорий Артамонов вручил трем детям участников СВО рюкзаки со школьными принадлежностями

Так, глава встретился с новоиспеченными курсантами Иваном и Владимиром. Мальчики поступили в Московское суворовское военное училище. Также прошла встреча с Артемом, который в этом году пойдет в четвертый класс. Глава подарил ему ноутбук, так как мальчик увлекается робототехникой.

«Будем всегда рядом, чтобы поддерживать и вдохновлять близких наших бойцов. Вместе мы сильнее!» - сказал Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил центр «Витязь» в Балашихе.